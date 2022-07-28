Derebucak'ta yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı - Haberler

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Derebucak'ta yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Derebucak'ta yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından koruma altına alındı.

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Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesinde vatandaşlar tarafından doğada uçamaz halde bulunan kızıl şahin bilgi verildi. Bunun üzerine adrese giden Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yaralı olduğu belirlenen kızıl şahinin tedavisinin yapılması ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayvanlarını koruma sürecine destek olan duyarlı vatandaşlara hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Derebucak Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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