Depremzedelere Yardım Konulu Konferans Hatay'da Gerçekleştirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Hatay'da düzenlenen konferansta, depremzedelere yardım ve dayanışma konuları ele alındı. Programa, Hatay Vali Yardımcısı, üniversite rektörü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca depremden etkilenen Hatay'da, "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konferansta yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Depremlerin ardından ülkenin birbirine kenetlendiğini aktaran İşliyen, Gazze'de yaşananlara da dikkat çekti.
İl Müftüsü Mevlüt Topçu da acıların, zor günlerin üstesinden omuz omuza vererek gelineceğini belirtti.
Programa, Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve davetliler katıldı.