Depremzedeler için yüzer yaşam kenti

HATAY/İSKENDERUN, 14 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Hatay'da limana demirleyen "yüzer yaşam kenti" Süheyla Sultan gemisinde, depremzede İkbal Topuksakal'ın kocası kısa süre önce 90. doğum gününü kutladı.

Yaşlı çift, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerde yaşadıkları apartmanın ağır hasar almasından sonra Nisan 2023'te gemiye taşınmış.

İkbal Hanım, kısa süre önce depremin birinci yıldönümü vesilesiyle Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Bu gemi evimiz oldu. Her gün yemek çıkıyor. Her zaman ulaşılabilen sağlık görevlileri sayesinde mükemmel sağlık hizmetleri alıyoruz. İlaçlarımız kapımıza bırakılıyor" diyor.

Bu gemi, felaket boyutundaki depremlerinden hemen ardından, enerji sektöründe faaliyet gösteren Karadeniz Holding'in depremzedelerin konaklaması için Hatay'ın İskenderun limanına gönderdiği iki yüzer evden biri.

Süheyla Sultan gemisi barınma amaçlı kullanılırken, Rauf Bey gemisi ise 500 öğrenci ve 41 öğretmen için yatılı okula dönüştürülmüş.

Ancak şirket ile yerel yetkililer arasında yapılan protokole göre her iki geminin de Haziran'dan sonra faaliyetlerine son vermesi gerekiyor.

İkbal, "O zaman bizler ne yapacağız?" diye yakınıyor.

Süheyla Sultan'da an itibarıyla yaklaşık 1.000 kişi yaşıyor.

64 yaşındaki Nadire Satır da, yaşadığı mahallenin yüzde 80'inin yıkılmasından kısa süre sonra iki yetişkin çocuğuyla Süheyla Sultan gemisine taşınmış.

Xinhua'ya konuşan Satır, "6 Şubat asla unutulmayacak bir gün. Klişe olacak ama acımız büyük" diyor.

"Ev kiralayabilirdik, fakat deprem korkumuzu yenemedik. Burada denizde artçı sarsıntıları hissetmiyoruz" diyen Satır, gemideki aile ortamını övüyor.

"Yüzer okul" olarak hizmet veren Rauf Bey gemisinde eğitim koordinasyon müdürü olan Zeynep Şahin, Xinhua'ya verdiği demeçte öğretmenlerin gemide aileleriyle birlikte yaşadıklarını, ancak aileleri çoğunlukla "konteyner kentlerde" yaşayan öğrencilerin hafta sonu eve gidebildiklerini söylüyor.

Şahin, "Altı katlı Rauf Bey'de 23 sınıf, bilgisayar laboratuvarları, sosyal alanlar ve 1.200 yatak kapasiteli bir yatakhane bulunuyor. Eğitim süreci ve kaynaklara erişim açısından öğrencilerin herhangi bir sorunu yok" diyor.

Gemideki öğrenciler lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyor.