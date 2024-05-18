Depremzede Kadınlar Yöresel Ürünleri Üretim İyileştirir Tesisinde Hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan kadınlar, "Üretim İyileştirir" tesisinde hazırladıkları yöresel ürünleri pazara sunuyor.

İlçede yaklaşık 6 yıl önce kurulan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bünyesinde yöresel ürünler hazırlayan kadınlar, Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) projesi kapsamında tesisleşti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki kooperatif içinde kurulan ve 15 Mayıs'ta açılışı yapılan "Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi" sayesinde, depremzede kadınlar, yöresel ürünlerin hazırlanmasından işlenmesine ve paketlenmesine kadar her aşamasında görev alıyor.

Tesiste hazırladıkları ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderen depremzede kadınlar, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

HAZEK Başkanı Leyla Ayvazoğlu, AA muhabirine, kentte 6 yıldır hizmet veren kooperatifin üretim tesisiyle daha da güçlendiğini belirtti.

Üretim tesisi sayesinde kentin ve çalışan kursiyerlerin ekonomik kazanımlar elde ettiğini anlatan Ayvazoğlu, "Üretim İyileştirir Tesisi projesi, bizim için çok kıymetli. Proje bu süreçte bizler için adeta merhem oldu. Burası profesyonel bir yöresel üretim tesisidir. Tesis içerisinde endüstriyel mutfak kurulumu yapılmış olup güzellik merkezi de bulunmaktadır." dedi.

Ayvazoğlu, tesiste hazırlanan yöresel ürünlerin ulusal market zincirleri başta olmak üzere yurt içindeki birçok pazara ulaştırıldığını söyledi.

Tesiste günlük 200 kursiyerin görev aldığını ifade eden Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Hatay'ın da bir gastronomi kenti olduğunu düşündüğümüzde iyi ürünler, temiz ve kaliteli ürünler çıkarabilmek için projede yer almamız gerekiyordu. Şehrimizde üretilen, sıcak dolum yapılabilen ve raf ömrü uzun yöresel ürünlerimizi üretmekteyiz. Kapasite olarak günde binlerce kavanoz ürün çıkarabiliyoruz. Kadın demek biraz da hayal demek, biz hayallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz."

Kursiyerler tesisle daha mutlu

HAZEK kursiyerlerinden Necla Kaya da 3 yıldır kooperatifte görev aldığını söyledi.

Tesis sayesinde artık daha profesyonel çalışma içerisinde olduklarını anlatan Kaya, "Burada her gün yöresel ürünlerimizi yapıyoruz. Ürünlerimizin ülke geneline gitmesi bizleri mutlu ediyor. Üretmek insanlara iyi geliyor." dedi.

Kursiyerlerden Mukaddes Kılıç, tesis sayesinde aile ekonomisine katkı sağladığı için kendini daha iyi ve mutlu hissettiğini kaydetti.