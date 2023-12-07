Depremzede Kadınlar Sebze ve Meyveleri İşleyerek Geçim Sağlıyor

GAZİANTEP 'in İslahiye ilçesinde depremzede kadınlar, belediyenin kurduğu kooperatifin çatısı altında sebze ve meyveleri işleyerek üretim yapıp, geçimlerini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu İslahiye'de yaraların sarılması adına İslahiye Belediyesi desteğiyle Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi, üretime katkı sağlaması amacıyla 21 depremzede kadına teorik ve pratik eğitim verildikten sonra üretime başladı. Kadınlar kendileri acı, tatlı biber ve domates salçasını doğal olarak üretiyor. Kırsal mahallelerde kadınların bahçelerinde yetiştirdikleri, patlıcan, kekik, üzüm, nar, acur, turşuluk biber gibi ürünleri satın alarak köylü kadınlara destek oluyor. Satın aldıklarıyla, koruk ekşisi, pekmez, patlıcan kurusu, kuru üzüm, nar ekşisi gibi ürünleri işleyerek üreten depremzede kadınlar, ürünlerini Türkiye'nin her yerine pazarlıyor.

'DEPREMİN ACISINI ÇALIŞARAK UNUTUYORUZ'

Depremin acısını çalışarak unuturken hayata tutunmaya çalışıyoruz diyen Halime İma, "Depremzede kadınlar olarak, acı, tatlı biber ve domates salçalarımızı doğal olarak üretiyoruz. Kadınlar olarak tarlada kendimiz toplayıp, kendimiz temizleyerek salçalarımızı güneşte kurutarak doğal olarak hazırlayıp, halkımıza sunuyoruz. Belediyemizin destekleriyle kurulan kooperatifin çatısı altında hem depremin stresini atarken, hem de bu zor dönemde evimize ekmeğimizi götürerek hayata tutunmaya çalışıyoruz" dedi.

Deprem sonrası kadınları üretime kattıklarını belirten Kooperatifin Sorumlu Müdürü Mehmet Veriralmaz ise "Yesemek Kadın Kooperatifi üyesi 21 kadın üyemiz ile burada tarladan topladıkları İslahiye biberini salça haline getirdikten sonra doğal ortamda güneşte kurutarak, 1 veya 2 kiloluk kavanozlarla Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Amacımız daha fazla kadın istihdam sağlayarak üründe markalaşmaktır" diye konuştu.