Depremzede çocuklar Miniatürk'ü gezdi

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden İstanbul'a gelen afetzede çocuklar ve aileleri için Miniatürk gezisi düzenlendi.

İstanbul Miniatürk Park Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerin insanlarda maddi ve manevi hasarlar oluşturduğunu söyledi.

Teşkilat olarak maddi ve manevi hasarların giderilmesi için ellerinden geldiğini yaptıklarını, deprem bölgesine 64 yardım tırı gönderdiklerini ve sahra çadırları kurduklarını belirten Yıldırım, bugünkü etkinliğin de depremzede çocukların eğlenmeleri ve mutlu olmaları için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yıldırım, depremzedeler için Miniatürk gezisi gibi İstanbul'da benzer faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Yıldırım, çocuklara oyuncak dağıttı.

Çocuklar daha sonra Miniatürk'ü gezdi.