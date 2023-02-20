Depremzede 6 yaşındaki Ali'nin çizdiği ilk resim, ev oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından aileleriyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine gelip, kayıt yaptıran 526 öğrenci, farklı okullarda eğitime başladı. Derste, Kahramanmaraş'tan gelen 1'inci sınıf öğrencisi Ali Eren Kırıcı'nın (6) çizdiği ilk resim bir ev oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından yaklaşık 8 bin depremzede Bodrum'a geldi. Depremzedeler için Bodrum Otelciler Derneği (BODER) koordinesinde 65 otel toplamda 1002 oda açtı. 2 bin 781 depremzede otellere yerleştirildi. Okullarda ara tatilin ardından bugün yeniden ders zili çaldı. Bu kapsamda, Bodrum'a gelen depremzede öğrencilerden 36'sı ana sınıfı, 206'sı ilkokul, 197'si ortaokul ve 87'si lise olmak üzere toplam 526 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenciler bugün okulla buluştu. Depremzede öğrencilerin uyum haftası kapsamında yeni okullarına ve arkadaşlarına adapte olmaları için sosyal ve kültürel aktiviteler başlatıldı.

İlk haftayı uyum haftası olarak değerlendirdiklerini dile getiren Hüseyin Boyacı İlkokul Müdürü Ayşe Avcı Aşçı, "Her çocuk aile projesi kapsamında, gönüllü velilerimiz okula gelerek beslenme ve giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Depremzede öğrencilerimizin bu hafta uyum haftası olarak değerlendiriyoruz. Uyum haftasında drama çalışmalarımız, spor, doğa yürüyüşü ile okulu ve arkadaşlarımızı tanıtım çalışmaları olacak. Bir nebzede olsun çocuklarımızın yaralarını sarmak istiyoruz. İnşallah ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılayabiliriz. Bir çocuğumuz ev çizdi. Onun duygularını tarif etmemiz mümkün değil" diye konuştu.