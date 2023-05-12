Depremin merkezinde yapımına başlanan konutlarda hummalı çalışma sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta temeli atılan konutlarda hummalı çalışma aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılması planlanan evlerle ilgili sahada çalışmalar sürüyor. İlk aşamada depremlerden hemen sonra belirlenen yerlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde temeller atıldı, katlar yükselmeye başladı. İlk temeli atılan 7 bin 353 konut ve 620 köy evinin inşaatların başladığı tarihten itibaren 6 ay içinde teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka TOKİ Evleri'nin devamı niteliğinde bulunan toplu konutlarda ise çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Temelleri atılan ve çalışmaları süren depremzedelerin konutlarının ilk etapta bölgeye 13 blok olarak yapılacağı ifade edildi. Kentin bir çok noktasında başlayan çalışmaların aralıksız olarak süreceği ifade edildi.

Depremde önce tamamlanan toplu konutlarda oturan Remzi Büyükçıkrıkçı, "İnşaatlar hızla yükseliyor. Toplu konutlar bizim konutlara katıldığı zaman buralar daha da güzel olacak. 1 ay anca oldu inşaatın başlanmasına hızla katlar yükseliyor. Temelleri sağlam oluyor. TOKİ'ye insanlar güvensin" dedi.

Vatandaşlardan Veysel Önal ise "Depremde hiçbir hasar görmedik zemin sağlam. TOKİ gerçekten yaptığı işi başarılı yapıyor. TOKİ'nin devamı yapılıyor. İnsanlar TOKİ'ye güvensin" ifadelerini kullandı.