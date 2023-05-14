Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar oy kullanmaya başladı Oy kullanan depremzedeler, bu seçimlerin buruk geçtiğini ama yine de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullandıklarını söyledi Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez...

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Oy kullanan depremzedeler, bu seçimlerin buruk geçtiğini ama yine de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullandıklarını söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar oy verme işlemlerine başladı. Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'na kurulan konteyner alanlarına gelen vatandaşlar saat 08.00 itibari ile oylarını kullandı. Oy kullanmaya okula sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, sıra oluşturdu.

Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ali Tıraş, "Ülkemize hayırlısı ne ise o olsun. Duygularım ülkem için bayrağım için" dedi.

Bir diğer seçmen Ahmet Kuru ise "Memleketimiz için hayırlısı olsun inşallah biz bunu istiyoruz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Allah hayırlı eylesin ülkemize" diye konuştu.

Vatandaşlardan Halil Denizdolduran da "Vatandaşlık görevimizi yaptık oyumuzu kullandık. Allah vatana millete hayırlı etsin. Depremzedeyiz ve bu seçimler buruk geçiyor ama yine de vatandaşlık görevi"ifadelerini kullandı.