Depremde şehit olan öğretmenleri, meslektaşları anlattı

KAHRAMANMARAŞ - 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün en acı zamanlarını yaşayan öğretmenler, depremde kaybettikleri meslektaşlarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkili olduğu kentlerde 960 öğretmen hayatını kaybetmişti. Yaşanan depremlerde Kahramanmaraş'ta 278 öğretmen şehit olurken, depreme evlerinde yakalanan ve aileleri ile hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmenleri Özgür Gök ve Selim Çetinkaya'yı meslektaşları anlattı.

Deprem şehidi öğretmen Özgür Gök'ün kendisi için önemli bir isim olduğunu ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kaplan, "Canımız ciğerimiz Özgür Hocamız, Selim kardeşimiz vardı ve bunları asrın felaketinde ailecek kaybettik. Özgür hocamız hem ağabeyimiz, baba niyeti ile sevdiğimiz abilerimizden biriydi. Bizim bu seviyelere gelmemizde, beden eğitimi camiasında 25 yıldır emeği olan ve birçok beden eğitimi okuyanların üzerinde büyük emeği vardı. Özgür hocamızın öğrencilere yaklaşımı kendi ailesinden daha ön plandaydı. Onlar kazanamadığı zaman üzülürdü, her şeyi ile öğrencileri ile bütünleşmiş ağabeyimizdi" dedi.

"Allah bu acıyı kimseye göstermesin"

Özgür Gök ve Selim Çetinkaya'nın depremde hayatlarını kaybetmelerinden dolayı üzüldüğünü söyleyen bir diğer Beden Eğitimi Öğretmeni Malik Ejder Karakulak, "Özgür Gök, bizde emeği çok olan bizim bu duruma gelmemizde vesile olan güzel insanlardan bir tanesiydi. Üniversite kazanmamızı, beden eğitimi öğretmeni olmamızı öncülük yapan insanlardan biriydi. Ailesine ve kendisine Allah rahmet eylesin, çok değerli bir ağabeyimizdi Özgür Hocamız. Camiamız adına acı bir durum oldu. Özgür Hocamız olsun Selim Hocamız olsun, bizden gitti. Öğrencilerine hep baba gibi davranırdı, herhangi bir sorunları olduğunda elinden gelen her şeyi yapardı Özgür Hocamız. Selim Hocamız, benim özellikle Maraş'ta futbol oynadığımız bir ağabeyimizdi ve o da depremde hayatını kaybetti. Allah bu acıyı bir daha kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı.

"Çok içten ve öğrencilerine şefkatliydi"

Her iki öğretmenin depremde kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Şaban Nedirli, "Depremde kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz halen kalbimizde, meslektaşlarımız ve özellikle branştaşlarımız var. Bunlardan bir tanesi de sınıf arkadaşım, 4 yıl birlikte okuduğumuz Selim Çetinkaya. Kardeşimiz Kahramanmaraş futbol camiasına büyük emek vermiş, gençlerimizi yetiştirmiş bir hocamız. En son depremden 2 hafta önce okul sporlarında küçükler futbol müsabakasında beraberdik ve hedeflerinden bahsediyordu. Tabi takdir Allah'ın ona o kadar bir nefes biçmiş. İnşallah şehit oldu. Yine diğer hocamız Özgür Gök, beraber beden eğitiminde beraber öğrenci hazırladık zamanında. Çok içten, çalıştırdığı öğrencilerine öyle bir şefkat gösteriyordu ki, öğrenci kazanamadığı zaman kendisi kazanamamış gibi oluyordu. Allah hepsine rahmet eylesin" diye konuştu.