Depremde kurtarılan Şevval Deniz, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin enkazdan sağ kurtardığı Şevval Deniz, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette ise duygusal anlar yaşandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem bölgesine hareket eden Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hatay'da yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde birçok canı enkazdan sağ kurtarmıştı. Kurtarılan canlardan biri olan Şevval Deniz, şiddetli depremler sonrası Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında çalışan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından saatler süren uğraş sonucu enkazdan sağ çıkarılmıştı. Kendisini kurtaran İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini daha önce telefonla görüntülü arayarak teşekkür eden Şevval, bu kez Kütahya'ya kadar gelerek itfaiye erlerimize teşekkürlerini iletti. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek kendisini kurtaran ekiple bir araya gelen Şevval, 'itfaiyeci ağabeylerini' görmek istediğini belirterek deprem bölgesinde emek veren herkese şükranlarını sundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, ziyarette yaptığı konuşmada, itfaiye olarak can kurtarmanın görevleri olduğunu, ancak böyle bir davranışın kendilerini mutlu ettiğini belirterek Şevval'e nezaketinden dolayı teşekkürlerini iletti. Şevval Deniz'e artık Kütahya'da bir kapısının olduğunu ifade eden Damcı, Kütahya Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği sürdüreceklerini söyledi. - KÜTAHYA