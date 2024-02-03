Depremde kaybedilen torunların hayalini gerçekleştirmek için destek oluyor

ADANA'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında damadı Ekrem Ekinci (43) ile kızı Gül (38) ve ikiz torunları Başak ve Irmak Ekinci'yi (12) kaybeden Selver Küçükcan (67), mezarları başında ağlayarak, "Torunlarımın hayali doktor olmaktı. Onların hayalini başka çocuklar gerçekleştirebilsin diye tıp okuyan 3 öğrenciye destek oluyorum. Torunlarımın yapamadığı şeyi onlar yapsın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Adana'da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs'a kaçan ve yakalanıp Adana'ya getirilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı. 'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Alpargün'ün, Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması sürüyor. Apartmanın enkazında damadı Ekrem Ekinci, kızı Gül ve ikiz torunları Başak ve Irmak Ekinci'yi kaybeden Selver Küçükcan, yaşananları asla unutamayacağını söyledi. DHA'ya konuşan Küçükcan, "Torunlarıma ben bakıyordum. 5 Şubat'ta torunum Başak geldi. Dolaba baktı. 'Neden tatlın yok anneanne" dedi. Bana tatlı yaptı. Akşam ezanıyla eve gitti. Evlerimizin arası 200 metre zaten. Apartmanın çöktüğünü penceremden gördüm. Telefon ettim ama cevap veren olmadı. Bir baktım ki kızımın evi yok. Hemen oraya gittik. Ses seda yoktu. Bizim feryatlarımız vardı sadece. Torunlarımı ellerimle yıkadım. Saçlarındaki, burun, ağız ve kulaklarındaki kumları tek tek temizledim. Kum yığını apartmanın enkazından çıkardım onları" diye konuştu.

'HAYALLERİNİ BAŞKA ÇOCUKLAR BAŞARSIN'

Müteahhit Hasan Alpargün'ün mahkemede yalan beyanlarda bulunduğunu belirten Küçükcan, "Kendini kurtarmaya çalışıyor. Yaptığı her bina hasarlı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Benim çocuklarım nefessizlikten çatlayıp öldüyse, onun da hücrede ölmesini istiyorum. Bu adam katil. Para için yaptı hepsini. Cebini doldurdu ama orada yaşayacak insanları düşünmedi. 'Yaşlıyım, hastayım' diyor. Torunlarım 12 yaşında öldü. Sanmasın ki sadece 96 kişi öldü. Hepimiz öldük. 24 saatimin 20'si gözyaşıyla geçiyor. Torunlarımın hayali doktor olmaktı. Başak endokrin, Irmak ise çocuk doktoru olmak istiyordu. Onların hayalini başka çocuklar gerçekleştirebilsin diye Tıp okuyan 3 öğrenciye destek oluyorum. Torunlarımın yapamadığı şeyi onlar yapsın, doktor olsunlar diye" ifadelerini kullandı. (DHA)