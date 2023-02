Deprem bölgesine 82 tır yardım gönderen Tuzla Belediyesi'nin seferberliğine Haberler.com da destek verdi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçti. Tuzla Belediyesi, depremin olduğu ilk andan itibaren hem arama kurtarma çalışmalarına hem de yaraları sarma çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile başlatılan yardım kampanyasında Tuzlalı vatandaşlar tek yürek oldu.

24 SAAT ESASLI YARDIMLAR TOPLANIYOR

Tuzla Belediyesi tarafından belirlenen belirleme noktaları olan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediyesi ek hizmet binaları, muhtarlıklar, Tuzla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 24 saat esaslı yardımlar toplanıyor. Toplanan yardımlar Gönül Elleri Çarşısı'nda gönüllüler tarafından tasnif edilerek paketleniyor. Paketlenen ürünler de insan zinciri oluşturularak tırlara yükleniyor.

HABERLER.COM DA YARDIM SEFERBERLİĞİNE DESTEK OLDU

Türkiye'nin en büyük haber sitelerinin başında yer alan haberler.com ailesinin bağışları da Gönül Elleri Çarşısı vasıtasıyla deprem bölgesine gönderildi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Gönül Elleri Çarşısı'na gelerek çalışmalara yardım etti. İnsan zincirine dahil olan Teymur, yardım malzemelerini tıra taşıdı. Bedia Teymur'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da eşlik etti. Başkan Yazıcı ve Teymur, Gönül Elleri Çarşısı'ndan deprem bölgesine giden 2 tırı da beraber uğurladı.

"ŞU ANA KADAR 82 TANE TIR GÖNDERDİK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şu anda Tuzla'da vatandaşlarınızın yardımları Gönül Elleri Çarşısı'nda, Afet Koordinasyon Merkezi, Şelale Park ve TUZYAP alanı ve Kızılay merkezi olmak üzere 5 noktada toplanıyorlar. Gönül Elleri Çarşısı'ndaki gençlerimiz, gönüllü kardeşlerimiz tarafından ayıklanıyor. Bunlar tırlara yüklenip, deprem bölgelerine gönderiliyor. Şu ana kadar 82 tane tır gönderildi. 40 tane araç gönderdik. Bugüne kadar gönderdiğimiz araçlarla, 2 tane arama ve kurtarma ekimiz orada görevlerini yapıyorlar. Şu andan itibaren oraya gönderilen iş makineleri, bütün ekiplerimiz, deprem bölgelerine giden 100'den fazla gönüllü kardeşimizle çalışmalara yardımcı oluyoruz. Bugün burada özellikle Bedia Hanıma teşekkür ediyorum. Onlarla beraber yeni bir tır göndereceğiz. Onların yapmış olduğu çalışmalarla beraber toplanan yardımları da tırlarımız vasıtasıyla bölgeye gönderiyoruz" dedi.

"TÜM TUZLALILARA, TÜM İSTANBULLULARA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugüne kadar giden ve yardımları bulunan, yardımlarda katkısı bulunan, burada bedenen çalışan, maddi ve manevi olarak emek veren tüm Tuzlalılara, tüm İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu birlik ve beraberlik günüdür. Bugünler her zaman ve herkesin başına gelebilir. Dünyada her yerde olabilir. Dünyanın en büyük depremlerinden birisi bizim başımıza geldi. Bunun da üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışmayla, kardeşlikle beraber, içimizdeki yardımsever duyguları ile dünyanın her tarafına yardım eden millet, kendi milleti ile birlik ve beraber olduğunda tüm bu zorlukları aşabilir. Ben özellikle haberler.com ailesine teşekkür ediyorum. Çorbada tuzumuz olsun diyorlar ama çok ciddi bir destek verdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu birlikte aşacağız. Kendileri haberleri ile bizleri bilgilendirirken maddi ve manevi bu destekleri ile katkıda bulundular" şeklinde konuştu.

"ÇORBADA KÜÇÜCÜK DE OLSA BİR TUZUMUZ BULUNSUN İSTEDİK"

Gönül Elleri Çarşısı'na giderek toplanan bağışları teslim eden ve çalışmalara yardımcı olan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni olan Bedia Teymur ise yaptığı açıklamada "Öncelikle bütün Türkiye'mize çok geçmiş olsun demek istiyorum. Bulunduğumuz nokta Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, muazzam bir çalışmaya şahit olduk. Bu çalışmayı, bu gayreti görünce bizim de çorbada küçücük de olsa bir tuzumuz bulunsun istedik. Haberler.com olarak biz de yardıma yetişmeye çalıştık. Küçük bir katkı sağlamaya çalıştık. Sayın Başkanımıza ve burada katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada inanılmaz düzenli bir çalışma ortamı var. Herkes gönüllü olarak, elinden geleni yapıyor. AFAD'ın koordinatörlüğünde onların belirlediği en acil ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor bu yardımlar. İnşallah çorbada küçük bir tuzumuz olur ve gittiği yerlere şifa olur" ifadelerine yer verdi.