'Deprem bölgesinde peşin ödenen kiralar geri alınabilir'

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem bölgesinde kira bedellerinin indirimli olması nedeniyle çok sayıda kişinin peşin ödeme yaptığı konutların büyük çoğunluğu, kullanılamaz hale geldi. İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Avukat Salih Emrah Ertan peşin yapılan ödemelere ilişkin, "Borçlar Kanunu'nun 301'inci maddesi gereği kiraya veren mal sahibi, kira sözleşmesi boyunca kiracıya konutu, iş yerini kullanılabilir, sağlam, hazır halde bulundurmak zorunda. Bu sözleşmeyle değiştirilemez emredici bir düzenlemedir. Sözleşmeye kiraya veren 'Peşin ödenen geri alınamaz' şeklinde bir madde koysa dahi, bu madde geçersizdir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesinde özellikle kiralık yazlıkların da bulunduğu noktalarda çok sayıda kişi, kira ödemelerini 1 veya 2 yıllık sözleşmeli olarak peşin ödedi. Konutların büyük çoğunluğu depremde oturulamaz hale geldi. Peşin yapılan ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, "Borçlar Kanunu'nun 301'inci maddesi gereği kiraya veren mal sahibi, kira sözleşmesi boyunca kiracıya konutu, iş yerini kullanılabilir, sağlam, hazır halde bulundurmak zorunda. Bu sözleşmeyle değiştirilemez emredici bir düzenlemedir. Herhangi bir sebeple hazır bulunduramadığı takdirde kiracı sözleşmeyi feshedebilir ve kullanmadığı dönemki kiralardan sorumlu olmaz. Kiraya veren sözleşmeye 'Peşin ödenen geri alınamaz' şeklinde bir madde koysa dahi, bu madde geçersizdir. Konut kullanılamaz hale geldiğinde kiracı eğer peşin ödeme yaptıysa peşin ödediği kısımdan kullandığı kısım düşülür, geri kalan kısmı için iade isteyebilir. Eğer kiracıya bu ödeme yapılmıyorsa kiracı ödediği fazla bedelini sulh hukuk mahkemesinden talep edebilir" ifadelerini kullandı.