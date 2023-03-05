Deprem bölgesinde öğrencilerden askerleri duygulandıran resim ve mektuplar

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarafından deprem bölgesinde kurulan Mehmetçik okullarında eğitim gören öğrenciler, askerler için resim yapıp mektup yazdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin ardından, bölgede eğitim hizmetinin devamı için çadır okullar kuruldu. TSK'nın desteğiyle kurulan Mehmetçik okullarında deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler, eğitim öğretiminin yanı sıra psikososyal destek görmeye başladı. Yaşanan süreçte, öğrenciler ile bölgede görevli askerler arasında da duygusal bir bağ kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, öğrencilerin askerler için çizdiği resimler ile yazdıkları mektupları paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları. Türkiye tek yürek" ifadelerine yer verildi.