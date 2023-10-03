Adana'da polis bir depoya yaptığı baskında 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Depo baskınında 125 bin 320 kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis bir depoya yaptığı baskında 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirilik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki izinsiz olarak faaliyet gösteren bir bitkisel atık yağ fabrikasında, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 2 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıt çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Fabrikaya yapılan baskında 125 bin 320 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.