Denizlispor ekibini taşıyan minibüs direğe çarptı, 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, Denizlisporlu futbolcu ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Spor Toto 1. Lig'de dün yapılan Boluspor-Altaş Denizlispor karşılaşmasının ardından Bolu'dan Denizli'ye hareket eden 4 futbolcu ile 8 kulüp çalışanının bulunduğu 20 AAG 263 plakalı minibüs, Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyü mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü İsmail Gürbunar (58), kulüp çalışanları Recep Avcı, Yusuf Mercan, Onur Kılınç, Özlem Karakaya, Altay Varol, Mustafa Yıldırım ve Sinan Kodal ile futbolcular Ahmet Tekin, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve Oğuzhan Sarı yaralandı.

Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Gürpınar, Onur Kılınç, Recep Avcı, Yusuf Mercan, Sinan Kodal, Mustafa Yıldırım ve Oğuzhan Sarı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralılardan Ahmet Tekin, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve kulüp medya sorumlusu Altay Varol, Denizli'deki özel bir hastane, Özlem Karakaya ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Açıklamalar

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kazanın ardından kentteki özel hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Mehmet Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını söyledi.

Kaza haberini sabah 05.00 gibi aldıklarını belirten Uz, "Kayıtları da inceledim. Araç virajı alamadığı için kayıyor. Kaza bu şekilde olmuş. Bir çarpışma yok. Denizlispor camiamıza geçmiş olsun. Takım otobüsü değil ama onu takip eden ikinci aracımız kaza yaptı." dedi.

Mehmet Uz, futbolculardan bazılarının, yer bulunduğu için minibüsle gitmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Hastanenin Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin de yaralıların sağlık durumunu iyi olduğunu ifade etti.

Tekin, "Bizi sevindiren durum can kaybının olmaması. Şu an hastalarımızın hayati tehlikesi yok." şeklinde konuştu.

Futbolculardan Ahmet Tekin'in sol leğen kemiğinde kırık bulunduğunu kaydeden Tekin, "Diğer arkadaşlarımızda ezilme ve sıyrıklar mevcut. En ciddi Ahmet Tekin'in durumu. Onun da tedavisi sürüyor. Henüz ameliyata alınmış değil. Gerekirse ameliyat da düşünülecek." şeklinde bilgi verdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan ve tedavisine özel hastanede devam edilen futbolculardan Samet Emre Gündüz ise kazaya uyurken yakalandığını anlattı.

Gündüz, kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Uyandığımızda araç dönmüştü zaten. Arkadaşlarımızı kaldırdık. Diğer arkadaşlarımın durumu hakkında bilgim yok ama iyi olacaklarını biliyorum. Çok ciddi bir durum olmadığı söylendi. Uyuduğumuz için kazayı hatırlayan yok."

Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Öte yandan, minibüsün aydınlatma direğine çarpmadan hemen önceki görüntüsünün bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Kayıtlarda, hızla giden minibüsün hafif virajlı yolda kaydığı görülüyor.