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Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor

Denizli Valiliği, kentte yabancı uyruklularla ilgili denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Denizli Valiliği, kentte yabancı uyruklularla ilgili denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde çıkan kavgaya anında müdahale edildiği belirtildi.

Olayın faillerinden 2 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "İlimiz İstiklal Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavga ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce olaya derhal müdahale edilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Yapılan soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmış, 2 şahsın da arama ve yakalama çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

Açıklamada, sınır dışı edilen yabancı uyruklularla ilgili bilgi de paylaşıldı.

Buna göre 2 yılda 2 bin 108 kişinin sınır dışı edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili olarak denetimler titizlikle yürütülmekte olup bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden bugüne kadar kamu düzenini bozmaktan 681 kişi, kimliksiz, resmi belge olmaksızın ve çeşitli suçlardan yakalanan 1427 kişi olmak üzere toplam 2108 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı edilmek üzere işlem yapılmıştır."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Denizli kavga Güncel Haberler

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