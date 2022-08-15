Denizli haberi... Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası Denizli haberler: Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı. Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı. PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı. Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD'ye ofis açma izni verilmişti Güney Kıbrıs Rum Yönetimince, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor. Güncel AA / Cemil Murat Budak Güney Kıbrıs PKK Güncel Haberler

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