Denizli haber... ABD ve Güney Kore, ortak deniz tatbikatına başladı Güncel Haberler Denizli habere göre ABD uçak ve savaş gemileri, Güney Kore savaş gemileri ile Kore Yarımadası açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenliyor. ABD uçak ve savaş gemileri, Güney Kore savaş gemileri ile Kore Yarımadası açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenliyor. Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatta, müttefiklerin "Kuzey Kore provokasyonlarına tepki verme konusunda güçlü kararlılığının" gösterilmesi ve ortak deniz operasyonları gerçekleştirme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Açıklamada, tatbikatta nükleer enerji ile çalışan ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan da dahil 20'den fazla ABD ve Güney Kore savaş gemisinin yer aldığı belirtildi. Tatbikat, iki ülke arasında 2017'den bu yana ilk kez bir Amerikan uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı olmasıyla dikkati çekiyor. Japonya ve Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, kısa menzilli füze, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki North P'yongan bölgesinden yerel saatle 06.53'te fırlatılmıştı. Denemenin, ABD'nin uçak gemisi Ronald Reagan'ın, tatbikat için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekmişti. Kuzey Kore, bu yıl en son 5 Haziran'da 8 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Tam Gemi Şok Denemeleri Güney Kore Kore Güncel Haberler

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