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Denizli'de yaşlı kadını dolandıran şüphelilerden 2'si tutuklandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 3 kişi, yaşlı kadını dolandırarak yaklaşık 900 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını aldı. İhbar üzerine yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan N.T. (80), evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişinin, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve B.K.A'yı (25) paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Denizli Tavas 3.Sayfa Güncel Haberler

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