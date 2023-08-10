Denizli'de silahlı saldırı sonucu genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir leblebicide çalışan genç, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili daha önce tutuklanan bir kişinin kardeşi olduğu belirtildi.