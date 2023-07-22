Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan işçilerin Urfa'dan ekmek parası için gelenler olduğu ve serinlemek için mesire alanına gittikleri belirlendi.

Denizli'de şarampole devrilen otobüs kazasının detayları ortaya çıktı. Devrilen serviste Urfa'dan ekmek parası için gelen işçilerin serinlemek için mesire alanına gittikleri öğrenildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde A.M. idaresindeki 63 AFU 453 plakalı işçileri taşıyan servis henüz bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden de çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i yaşı küçük çocuk olmak üzere 15 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekmek parası için gurbete gelen işçiler yaralandı

Kazada yaralanan yolcuların Şanlıurfa'dan ekmek parası için gelen işçilerin olduğu, serinlemek için Hançalar Mesire Alanı'na gittikleri ve Kıralan'a doğru döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. - DENİZLİ