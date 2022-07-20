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Demirci'de doğal gaz hattı çalışmaları başladı

AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Demirci'de doğal gaz hattı çalışmaları başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde şehir içi doğal gaz hattı çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde şehir içi doğal gaz hattı çalışmalarına başlandı.

İlçenin yıllardır beklediği doğal gaz yatırımında Gördes-Demirci arasında hattı çalışmaları sürerken, ilçe merkezinde de çalışmalar hız kazandı.

Beyazıt Mahallesinde süren çalışmaları inceleyen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, firma yetkilileri ile görüştü ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, çalışmaların Beyazıt Mahallesi'nin ardından sırayla Cumhuriyet, Doktor Mehmet Akarsu mahalleleri ve ilçenin tamamını kapsayacak şekilde devam edeceğini dile getirerek, "Uzun süreden beri emek çektiğimiz doğal gaz yatırımında ilçe merkezinde kazmayı vurduk. Kısa süre içerisinde Demircimize merkeze doğal gaz verilmeye başlanacak. Çok büyük bir kolaylık, önemli bir yatırım." dedi.

Beyazıt Mahalle Muhtarı Halil Demir yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekillerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede ilçemizde doğal gaz hizmet vermeye başlar." diye konuştu.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Hisarcık Demirci Manisa Güncel Haberler

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