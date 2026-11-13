DEM Partili Akın, iklim zirvesinde yoksulların en çok zarar gördüğünü söyledi

(ANTALYA) - Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, uluslararası iklim zirvelerinde alınan kararların iklim krizinin çözümü için yeterli olmadığını ifade etti. Akın, "Biz aynı yerde yaşıyoruz, aynı coğrafyada yaşıyoruz ama maalesef iklimin bozulmasından adaletsiz bir şekilde zarar görenler en yoksullar" dedi. Akın, 14 Kasım'da başlayacak Halkların İklim Zirvesi'nde iklim krizinden doğrudan etkilenen kesimlerin bir araya geleceğini, beş günlük programın sonunda alternatif politikalarını içeren bir sonuç bildirgesi yayımlayacaklarını söyledi.

Antalya'da devam eden COP31 kapsamında ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerini, iklim krizinin toplumsal etkilerini ve partisinin de katılacağı Halkların İklim Zirvesi'nin hedeflerini değerlendirdi.

"İKLİM KRİZİNİ ÇÖZMEYE UYGUN YETERLİ TEDBİR ALINMIYOR"

Geçen yıl Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'a beş kişilik bir heyetle katıldıklarını hatırlatan Akın, uluslararası iklim müzakerelerinde alınan kararların uygulanmasına ilişkin eleştirilerini şöyle dile getirdi:

"Biz Brezilya'da Belem kentine, geçen yıl COP30'a gitmiştik beş arkadaşımızla beraber. Oradaki mevcut pratiği de izledik. Yapılması gerekenlere ilişkin tartışmalar da yaptık. Alınan kararlara bakıyoruz. Nasıl 30 yıldır bu süreç içerisinde alınan kararlar uluslararası kamuoyuna ilan edilmiş olmasına rağmen devletler üzerinde herhangi bir yaptırım olmadıysa bizim için COP30'da alınmış olan kararlarda da aynı şeyin olduğunu düşünüyoruz.

Dolayısıyla bu zirvenin Birleşmiş Milletler bünyesinde iklim krizinin kabulü bakımından olumlu olduğunu ancak iklim krizini çözmeye uygun yeterli tedbirlerin alınmadığını, çözüm üretilmediğini, iklimin bozulmaya devam ettiğini, sıcaklıkların yükseldiğini görüyoruz. Özellikle bizim coğrafyamız, Akdeniz, en riskli alanlardan biridir. Bunu herkes yaşıyor. Çok ciddi yağmurlar, bir anda dolular, bir anda buzlanmalar... Bunların hepsi aslında doğal iklimimizin bozulmasının verilerini gösteriyor."

"İKLİMİN BOZULMASINDAN EN BÜYÜK ZARARI YOKSULLAR GÖRÜYOR"

İklim krizinin etkilerinin toplumun bütün kesimleri tarafından eşit biçimde yaşanmadığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"İklim bozulmasına bağlı olarak insanlar aşırı sıcaklıktan yaşamını kaybediyor. Örneğin geçen sene Fransa'da 5 bin kişi ölmüş. Fransa Parlamentosu'nda dün sabah bir toplantı yaptık. Parlamentonun Türkiye'yle ilişkileri sürdüren heyetinin söylediği rakamlar bunlar. 5 bin kişi sıcaklık nedeniyle yaşamını kaybetmiş durumda.

Dolayısıyla hayati sonuçlar çok önemli. Yine yaptığımız görüşmeler sırasında iki şey söylediler. Birincisi, okyanus ülkeleri çok ciddi tehlike altında. İkincisi de yoksul ülkeler. Yani bizim ülkemiz de bunların içerisinde oluyor. Dolayısıyla biz aynı yerde yaşıyoruz, aynı coğrafyada yaşıyoruz ama maalesef iklimin bozulmasından adaletsiz bir şekilde zarar görenler en yoksullar.

Kendine bakamayanlar, yeterince sağlığa, suya, havaya, sağlıklı gıdaya erişemeyenlerin en büyük zarar gördüğü bir alan burası. O bakımdan iklim adaleti derken biz aslında aynı zamanda ekolojik anlamda perspektif olarak şunu da diyoruz: Demokratik adalet iklim adaletiyle çok bağlantılıdır. Bir ülkede demokrasiyle çok bağlantılı olan bir sonuçla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"GERÇEK İKLİM MÜCADELESİNİ SÜRDÜRENLER BURAYA GELİYOR"

COP31'in resmi müzakere alanlarının dışında, iklim krizinden doğrudan etkilenen toplulukların bir araya gelmesinin önemine işaret eden Akın, Halkların İklim Zirvesi'nin bu kesimlerin taleplerini görünür kılmayı amaçladığını belirtti. Akın, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda biz neden COP31 karşısında kendi gerçek hayatımızdan, yaşamın içinden insanlarla buluşuyoruz? Tarımla uğraşan köylülerle buluşuyoruz. Ekolojiyle uğraşan köylülerle buluşuyoruz. Maden mağdurlarıyla buluşuyoruz. İşte mesela Varto'dan, Akbelen'den, her yerden insanlarımız buraya geliyor. Gerçek iklim mücadelesini sürdürenler ve ekolojik mücadele sürdürenler buraya geliyor.

Biz de Halkların İklim Zirvesi'nde, dünyada nasıl enternasyonalist bir dayanışmayla sorunun gerçek muhataplarıyla buluşmak gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz."

"ALTERNATİF POLİTİKALARIMIZI BÜTÜN DÜNYAYA SUNACAĞIZ"

Akın, beş günlük program boyunca ekoloji, tarım politikaları ve toplumsal barış konularının ele alınacağını söyledi ve zirvenin programına ilişkin şunları kaydetti:

"Yarın bu mitingle başlayacağız. Uluslararası bir miting olacak. Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla yapılıyor. Saat 11.00'de buluşuyoruz ve 11.00'den sonra bütün örgütlerimizle beraber yürüyüşümüz olacak.

Bunu gerçekleştireceğiz ve beş günlük programda bütün uluslararası katılımcılarla ekolojik perspektifimizi, tarım politikamızı, nasıl bir toplumsal barış ve ekolojik barış sağlanması gerektiğini konuşacağız. Alternatif politikalarımızı bütün dünyaya sonuç bildirgesi olarak da sunacağız. Böyle bir çalışmamız var."

Kaynak: ANKA