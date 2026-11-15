DEM Parti'li Hatimoğulları, işsizlik kaynaklı göç dalgası yaşandığını söyledi

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, emeklilerin "Ben etin tadını unuttum" dediğini, gençlerin ise "Avrupa'ya nasıl gidebilirim" diye bakındığını ifade ederek, "Türkiye tarihinde şu anda işsizlikten, yoksulluktan kaynaklı en büyük göç dalgası yaşanıyor. Bu çok çok büyük bir sorun" dedi.

Hatimoğulları, partisinin Gençlik Meclisi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" konulu Gençlik Forumu'na katıldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumda konuşan Hatimoğulları, Türkiye'de ekonomi, eğitim, kadın ve gençlik alanında yaşanan sorunlara değindi.

Gençlerin uyuşturucu, yasa dışı bahis, kumar gibi bağımlıklarının artığına dikkat çeken Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Evet barış sürecindeyiz. Evet demokratik toplumun inşası için uğraşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama şu noktayı ne olur unutmayalım; devletin direkt eliyle yürütülen özel harp politikaları yerli yerinde duruyor, hatta artarak devam ediyor. Uyuşturucuya, kumara, bahis, oyunlara bağımlılık ve bütün bunlardan kaynaklı olarak şunu düşünün, şöyle bir şey hayal edin; uyuşturucu kullanan bir genç için Kürtçenin ana dil olması artık aklına gelir mi? Bunun mücadelesini yürütür mü? Çünkü beyni uyuşuyor. Çünkü 'Oğlum, evladım, kardeşim uyuşturucu kullanma' dediğiniz zaman o uyuşturucuyu bırakamıyor, çünkü biyolojik bir bağımlılık oluşuyor. Dolayısıyla buna karşı çok köklü bir mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız."

"MESEM'LER DERHAL KAPATILMALI"

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) öğrenci emeğinin en çok sömürüldüğü yer olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "DEM Parti olarak 'MESEM'ler derhal kapatılmalı' diyoruz" dedi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Halil İbrahim Yaz'ın MESEM'e başvurduğunu ve ilk iş gününde inşattan düşerek hayatını kaybettiğini anımsatan Hatimoğulları, bunun bir iş cinayeti olduğunu, MESEM'de çocukların, gençlerin iş güvenliğiyle, iş sağlığıyla da ilgilenilmediğini anlattı.

Buralarda çocukların emeklerinin sömürülmesi için sermayenin kucağına atıldığını söyleyen Hatimoğulları, "Çıraklık eğitim staj döneminde mobbing uygulanıyor, doğrudur. Mesela bununla ilgili sürekli Meclis'e gelenler, Meclis kapısında eylem yapanlar, basın açıklamaları yapan gençler ve emeklilik bekleyen insanlar şunu söylüyor, çıraklık eğitim ve staj dönemindeki sigorta girişleri emekliliğe sayılmalıdır. Emekliliğe sayılmıyor çünkü. Sigorta prim gününe eklenmelidir. Bu talep şimdi siz gençlerin, zaten o eğitimden geçen gençlerin talebi ama aynı zamanda emeklilik bekleyen milyonlarca insanın da talebi. Bu talep mutlaka yerine getirilmeli. Bunun için biz elimizden gelen her türlü çalışmanın içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"FONDAN ÇALDIKLARI PARALAR BİR ÜLKENİN BÜTÇESİ KADAR BÜYÜK"

Bütçe görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ettiğini, yakında Genel Kurul'a geleceğini anımsatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bu ülkede en az pay Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ayrılıyor. O payın da çoğu okullara yansımıyor. Bakın okullarda çocukların lavabolarda ellerini yıkayacak sabun yok. Sabun bulamıyor çocuklar ellerini yıkayacak. Mesela biz DEM Parti olarak ısrarla şunun üstünde durduk; öğrencilere, çocuklara bir öğün yemek. 86 milyonu içinde barındıran bir devlet bir öğün yemeği karşılayamaz mı? Karşılar ama bundan kaçıyorlar. Niye? Fonculara para aktarıyorlar çünkü. Şimdi AKP'ye yakın vekili, içindeki bürokratı, vesairesinin olduğu o fondan çaldıkları paralar bir ülkenin bütçesi kadar büyük. Bazı ülkelerin bütçesinden de daha büyük. Ama bir öğrenciye bir öğün yemek parası vermekten aciz.

Üniversiteli gençler var aramızda, KYK yurtlarının ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar. Çok haklılar. 4 bin lira kredi veriyor. 4 bin lira neye yeter, Allah aşkına? Bir genç bir arkadaşıyla bir tost yesin, bir meyve suyu içsin zaten bin lirası gitti.

"TÜRKİYE'DE 4,5 MİLYON İŞSİZ GENÇ VAR. ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM"

'Enflasyon düştü' diyorlar. Enflasyon yerli yerinde duruyor. Hayat pahalılığı yerli yerinde duruyor. Ekmeğin, peynirin, zeytinin, etin, balığın ne kadar pahalı olduğunu herkes biliyor. Emekli diyor ki 'Ben et yemeye muhtaç kaldım. Ben etin tadını unuttum'. Şimdi bu hale getirdiler bu ülkeyi. Gençlerimiz aynı zamanda bunlardan kurtuluş olarak da bir kısmı göç yolunu tutmaya çalışıyor. 'Avrupa'ya nasıl gidebilirim' diye bakıyor. Bakın Türkiye tarihinde şu anda işsizlikten, yoksulluktan kaynaklı en büyük göç dalgası yaşanıyor. Şu an ülkemizde yaşanıyor. Bu çok çok büyük bir sorun.

Hatimoğulları, Türkiye'de 4,5 milyon işsiz genç bulunduğunu, kamu emekçisi olabilecek ama atanamayan öğretmenler olduğunu, kadınların eğitimde fırsat eşitliğinin bulunmadığını anlattı ve şöyle konuştu:

"Biri dedi ki 'Yoksulluktan dolayı öğrenciler okulu bırakmak zorunda ama erkekler öyle ya da böyle belki bazen bir iş bulabiliyorlar. Kadınlar daha dezavantajlı'. Doğru, çok daha dezavantajlı. Dolayısıyla okul bırakan kadın arkadaşların sayısı çok daha yüksek. Bu da doğru. Bu çok önemli. Bir de bunun yanı sıra bakın Munzur Üniversitesi'nde karşılaştığımız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde karşılaştığımız çok önemli, çok hayati meseleler var. Bugün özellikle Gülistan Doku'yla birlikte çok önemli bir şey açığa çıkmadı mı? Ne açığa çıktı? Devlet, mafya ve üniversite uzantısı açığa çıktı. Yine Rojvelat Kızmaz. Akıbeti belli değil. Rojin Kabaiş'in babasının yürüttüğü adalet mücadelesi kadın hareketinin verdiği bu anlamıyla mücadele birileri amcayı İstanbul'da kaçırdılar, amcasıyla da uzun uzun bir görüşme yaptım ve başına silah dayayarak, 'Bu davadan vazgeçeceksiniz' demişler. Nerede kaçırıyorlar? İstanbul'un göbeğinde. Ve biz buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Başta Munzur Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, özellikle Kürdistan coğrafyasındaki üniversitelerde bir devlet aklı özel olarak çalışıyor. Özellikle de bu akıl, bu özel harp politikası genç kadınlar üzerinde çalışıyor. Buna karşı da örgütlenmek, mücadele etmek başta kadın arkadaşlarımız olmak üzere ama bütün gençlerin ve hepimizin ortak görevidir."

"ŞİDDETİN OKULLARDA ARTTIRILMASI DA BİR SİSTEM İŞİ"

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Hatimoğulları, okullardaki silahlı saldırıların akıl alır gibi olmadığını ifade etti.

Hatimoğulları, "Bir ortaokul öğrencisi, bir lise öğrencisi elinde silahlarla okulu basıyor, insan yaralıyor ve insan katlediyor. Bu kadar şiddetin okullarda arttırılmasının da bir sistem işi olduğunu sanırım hepimiz hep beraber biliyoruz. Burada bazı arkadaşlarımızın bazı soruları oldu. Bu sorulardan birisi 'Peki bu kadar mesele varken bunları nasıl çözeceksiniz?' Sevgili gençler biz bunları beraber çözeceğiz. Bakın umutsuzluğun en dip yaptığı nokta bilelim ki oradan dipten bir dalgayla çıkış yapabileceğimiz anın kendisi demektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA