Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini hukuksuzluk olarak nitelendirdi ve iktidarın suç işlediğini belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz. Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz! Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Şerafettin Can Atalay Tuncer Bakırhan Milletvekili DEM Parti Yargı İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title