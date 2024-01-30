DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini kınadı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz. Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz! Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız."