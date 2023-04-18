DEKAFOK, ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi Öğrenciler deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları konusunda bilgilendirildi Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneğibaşta öğrenciler olmak üzere, yerli-yabancı çok sayıda misafiri başta deniz kaplumbağaları,...

DEKAFOK, ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi

Öğrenciler deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları konusunda bilgilendirildi

ANTALYA - Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneğibaşta öğrenciler olmak üzere, yerli-yabancı çok sayıda misafiri başta deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları olmak üzere çevre konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

Kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneğiçevre konusundaki aktivitelerini aralıksız sürdürüyor. DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi günün her saatinde Manavgat'ta bulunan resmi ve özel okul öğrencilerinin akınına uğruyor. Merkezin son misafirleri Çağlayan İlköğretim Okulu 3-B sınıfı öğrencileri oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen aktivite bünyesinde öğrenciler bilgilendirildi.

DEKAFOK, turizm sezonunun da başlaması ile birlikte sahillerin sürdürülebilir kullanımı konusundaki farkındalık aktivitelerini aralıksız sürdürüyor. Turist ziyaretleri yanında Dekafok Bilgi Gözlem Merkezi günün her saatinde Manavgat'ta bulunan resmi ve özel okul öğrencilerinin de yoğun olarak ilgisini çekiyor.

DEKAFOK olarak başta öğrenciler olmak üzere, yerli-yabancı çok sayıda ulusal ve uluslararası ölçekteki ziyaretçilere; yerel türler olan, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları konusunda farkındalık, koruma ve yaşatma konularında Akdeniz Üniversitesi uzmanlarınca hazırlanan tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Seher Akyol, okul dışı öğrenme aktiviteleri bünyesinde dernek merkezinde geniş çaplı bir etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Derneklerinin eğitim, araştırma, bilimsel çalışmalar, raporlandırma ve gönüllülük esaslı çalışmalar yürütmek amaçlı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izinleri olduğuna dikkat çeken Seher Akyol, jandarma logolu çevre gönüllüsü rozetinin de dağıtıldığını kaydetti.

Sahilde çevre temizliği gerçekleştiren öğrencilere İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından; çevre ve canlıların korunması, 112 ihbar hattı ile ilgili bilgiler verildikten sonra, gerek okul servisine gerekse ebeveynleriyle araca bindiklerinde arka koltuğu oturmaları, araç hareket etmeden emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiği konusunda da bilgiler verildi.

"Fıstık çamı diktiler"

Jandarma ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından Akyol, öğrencilere evsel biyolojik atıklardan nasıl faydalı bir kompost hazırlanabildiğini göstererek bu kompostlara fıstık çamı ektirdi.

Güzel bir etkinlik daha gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Akyol "Öğrencilerin internet bağımlılığı ve evden çıkmamaları konusunda şikayet eden bir çok öğrenci velisi bizlerin bu aktiviteleri daha çok yapmamız konusunda teşvik etmekte ve talepte bulunmaktadır. Bu konuda uzman psikiyatr Savaş Öztürk ün de derneğimizi ziyareti sırasında gelen öğrencilerle tek tek görüşme yaparak kısa bir uzman analizi yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyor derneğimizin bu konuda da öğrencilere faydalı olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

İlçe Spor Müdürlüğü eğitmenleri tarafından beden sağlığı konusunda bilgilendirilen öğrenciler kitap okuyup oyunlar oynadı.