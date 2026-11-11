DEİK heyeti Beyrut'ta Lübnanlı iş insanlarıyla yatırım fırsatlarını görüştü

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ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye- Lübnan İş Konseyi Başkanı Muhammed Veysel Vural başkanlığındaki Türk heyeti, Lübnanlı iş insanlarıyla Beyrut'ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini, karşılıklı yatırım imkanlarını görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen ve farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı Türk heyeti, Lübnan- Türkiye İş Konseyi Başkanı Wajih Bizri ve beraberindeki Lübnanlı iş insanlarıyla görüştü.

Toplantıda ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatları ele alındı.

Türk heyeti yarın Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat'la da görüşecek.

DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Vural, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş insanlarının Türkiye ve Lübnan'da karşılıklı yatırımları hayata geçirmek için istekli olduğunu gördüklerini belirtti.

Vural, "Bugün Türkiye'den bir heyetimizle beraber karşı kanat kuruluşumuz Lübnan Türkiye İş Konseyi'ni ziyarete geldik. Karşılıklı iş insanlarının B2B yapmasına, ülkeler arasındaki faaliyetlerinin artan şekilde arttırılmasına, bölgesel anlamda ticaretin ne şekilde daha dizayn edilebileceğine dair karşılıklı yorumlarımızı birbirimizle paylaştık." dedi.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Vural, "Lübnan'ı ve Türkiye'yi tek başına değerlendirmekten ziyade bu toplantıda Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün, daha önce 2011 yılında da imza altına alınan Levant Paktı'nın yeniden canlandırılması, özellikle ticari diplomasi açısından bu faaliyetin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Vural, Türkiye-Lübnan işbirliğiyle bölgede barışın, huzurun ve ekonomik refahın hakim olacağı, Filistin'in özgürleşeceği günleri hayal ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Bölgedeki durumlara da dikkati çeken Vural, "İş dünyasının karşılıklı olarak işbirliği kurup gerek Türkiye'de, gerek Lübnan'da karşılıklı yatırımları harekete geçirmek için istekli ve arzulu olduğunu gördük." diye konuştu.

İki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını ve ekonomik işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Vural, yarın Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat ile görüşeceklerini söyledi.

Vural, görüşmelerin Türkiye ile Lübnan arasındaki ticari işbirliğini artırmaya ve bölgesel birliktelik ile entegrasyonu sağlamaya yönelik ticari diplomasi kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

DEİK'in temel misyonunun ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Vural, "Biz ticaret erbabıyız ve ticaret alanında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hazır olduğumuzu göstermek için bugün Lübnan'da, Beyrut'tayız. Yarın, Allah nasip ederse, buradaki kardeşlerimizi Türkiye'de ağırlamaktan da onur duyarız. Bölgesel bir güç olduğumuzun farkındayız; bunu ticari anlamda söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ilerlemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Vural, bölgede siyasi, ticari ve askeri açıdan sağlıklı bir ortamın oluşması halinde iki ülkenin iş insanlarının birbirlerine yönelebileceğine inandığını kaydetti.

Hicaz Demiryolu'nun Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'da sona ereceğini, Suriye ve Lübnan'ı da kapsayacağını belirten Vural, hattı bölgeyi ticari açıdan bütünleştirebilecek en önemli projelerden biri olarak nitelendirdi.

"Lübnanlı müteahhitler Türk şirketlerinden destek alabilir"

Lübnan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Bizri de Lübnan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından "çok gerekli bir toplantı" düzenlediklerini belirtti.

Bizri, "Lübnan-Türkiye İş Konseyi olarak ve özellikle DEİK ile birlikte bu toplantıları yeniden canlandırmaya, Lübnanlı ve Türk iş insanları arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerle ortak girişimleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu girişimler yalnızca Lübnan'da değil, diaspora ülkelerinde de olacak. Özellikle Afrika ve Arap ülkelerinde çok sayıda Lübnanlı iş insanı bulunuyor." dedi.

Türkiye ile çeşitli alanlarda çalışmak istediklerini vurgulayan Bizri, "Türk şirketleri büyük projelerde yetkin ve uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Lübnanlı müteahhitler, Lübnan'da, Arap ülkelerinde ya da Afrika ülkelerinde, Türk şirketlerinden destek alabilir veya onlarla ortak şirketler kurarak projeleri birlikte yürütebilir. Bu, iki ülkeye de fayda sağlar." şeklinde konuştu.

Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği role de dikkati çeken Bizri, şöyle devam etti:

"(Yeniden imarda) Türk şirketlerinin kesinlikle rolü olacak. Türk şirketleri, projelerde yer alabilecek en yetkin şirketler arasında. Özellikle Lübnan'da yeniden imar gerçekleşirse, ister prefabrik evler ister tamamen inşaat işleri olsun, Türk şirketleri bu projeler için yetkin."

Hicaz Demiryolu'nun etkinleşmesinin iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünü anlatan Bizri, "Hicaz Demiryolu'nun Lübnan'ı da kapsamasını umuyoruz. Bu konuyu Başbakan Nevvaf Selam'la görüştük. Lübnan'ın bu hatta dahil olması için bütün taraflarla ortak çaba gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA