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Danimarka'da Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri durduruldu

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Danimarka'da aşırı sağcı Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri güvenlik endişesiyle geçici olarak durduruldu. Kulübün faaliyetleri vatandaşların güvenliğine ve kamu düzenine ciddi tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

Danimarka'da "Bandidos Motosiklet Kulübü" adlı aşırı sağcı grubun faaliyetlerinin, güvenlik endişesiyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Ülkede mali, organize ve siber suçlarla ilgilenen Özel Suç Birimi yetkilisi Lasse Boje, yaptığı açıklamada, Bandidos'un ve üyelerinin faaliyetlerinin "vatandaşların güvenliğine ve kamu düzenine ciddi tehdit teşkil ettiğini" belirtti.

Boje, Bandidos kulübünün faaliyetlerinin suç teşkil ettiği gerekçesiyle nisanda başlatılan hukuki süreç kapsamında askıya alınmasına karar verildiğini aktararak "(Grubun) Şiddeti son bulmalı." dedi.

Karara göre, Bandidos üyelerinin kulüp binalarını kullanmaları, toplantı düzenlemeleri ve grup logosun bulunduğu kıyafetler giymeleri geçici olarak yasaklandı.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 10 Nisan'da Bandidos'un resmen feshedilmesi için hukuki süreç başlattıklarını açıklamıştı.

Dünyanın dört bir yanında şubesi olan "Bandidos Motosiklet Kulübü" Danimarka'da 1993'te kurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Danimarka Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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