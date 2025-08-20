Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Hükümlüler Meslek Eğitimi Alıyor

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, iş yurtlarında çalışarak hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki cezaevinde kalan hükümlüler, kahvaltıdan sonra yapılan sayımın ardından görevli memurla çalıştıkları bölüme gidiyor.

Tarım, hayvancılık, marangozluk, el sanatları, misafirhane, fırın, kafeterya, satış mağazası, lokanta işletmeciliği gibi 21 farklı alanda görev yapan hükümlülerin sigortası da kurum tarafından yapılıyor.

Cezaevinde kaldıkları sürede meslek de edinen hükümlülerin ürettikleri, infaz kurumunun önündeki işletmede satışa sunuluyor.

Hükümlüleri topluma kazandırmak amaçlanıyor

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, AA muhabirine, cezaevinde bulunan 1250 hükümlünün 21 farklı alanda çalıştığını söyledi.

Yaptıkları faaliyetle hükümlüleri topluma kazandırmayı ve onlara meslek öğretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, "İş kollarında aktif şekilde hükümlü eğitim ve iyileştirmesine yönelik iş yurdu faaliyeti sürdürülmektedir. Bunların başında tarım, narenciye, kafeterya, otel hizmetleri, satış mağazası, sera ve çiçekçilik geliyor. 1250 hükümlümüz bu iş kollarında aktif şekilde görev alıyor." dedi.

Yılmaz, 3 bin 128 dönüm alan üzerine kurulu Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunun, modern infaz sistemiyle beraber hükümlünün eğitim ve iyileştirmesine yönelik istihdam sağlayarak iş yurtları faaliyetlerinde aktif bir şekilde görev aldığını kaydetti.

"Hem eğitim alıyor hem meslek sahibi oluyorlar"

Hükümlülerin birçoğunun ceza infaz kurumuna geldiğinde meslek sahibi olmadığı gibi eğitimlerinin de yetersiz olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bazıları hiç okuma yazma bilmiyor, bazıları da ilkokul düzeyinde. Bu gibi hükümlülere okuma yazma kursları veriliyor. Okuma yazma bilenlere de istedikleri takdirde üniversiteye kadar eğitimleri verilmekte. Hükümlülerimizin topluma kazandırılması için de mesleki anlamda eğiterek sertifika veriyoruz. Eğitim ve iyileştirmeye yönelik iş yurdu faaliyetleri aktif bir şekilde veriliyor. Buradaki birçok hükümlümüz birçok alanda meslek edindirilerek aktif bir şekilde iş kollarında çalıştırılmaktadır."

Cezaevindeki satış mağazasına gelen misafirlerin en çok dikkat ettiği konunun güven olduğuna dile getiren Yılmaz, misafirlerine sundukları ürünlerde buna çok dikkat ettiklerini söyledi.

Cezaevinde üretilen ürünlerde kimyasal kullanmadan iyi ürün uygulamalarıyla hizmet verdiklerine işaret eden Yılmaz, "Aynı zamanda satış mağazamızda Türkiye genelinde üretilen ürünleri satışa sunuyoruz. Tekstilden baharatına, etinden sucuğuna kadar insanlar buraya gelip ürünleri güvenle alabildiği için ürünlerimizin tamamı aynı gün içerisinde tüketiliyor." diye konuştu.

Cezaevinin kafeterya ve restoranı rağbet görüyor

Turizm sezonunun yoğun olduğu yaz aylarında kafeterya, satış mağazası ve restoran bölümlerinde yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, ürünlerinin kaliteli ve fiyatının uygun olduğunu belirterek, "Restoranımızda insanlar saatlerce sıra bekliyor. Kalite olarak piyasanın üzerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hükümlülerimiz burada önemli görev yapıyor. Halkın ve toplumun da desteği bu konuda çok fazla. Bu alanlarımızda aşırı talep görüyoruz. Günde ortalama 5 bin kişiye hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezası bitenler kendi işinde çalışıyor

Restoranda çalışan hükümlülerden Mustafa Özden, aldığı eğitim ve sertifikaların ardından salon şefi olarak görev yapmaya başladığını anlattı.

Yeni hayatında kendi işletmesinde usta öğretici olacağını ve insanları eğiteceğini vurgulayan Özden, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Satış mağazasında çalışan hükümlü Bertan Yeni ise 2 yıldır kurumda görev yaparak ailesine yük olmadığını söyledi.

Satış mağazasındaki ürünlerin büyük bölümünü hükümlülerin yaptığını belirten Yeni, "Misafirlerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Birçok arkadaşımıza burada eğitim ve sertifika veriliyor. Bunlar yeni hayatımızda bizim için çok önemli. Buradan çıktıktan sonra mesleğe devam eden çok kişi var." dedi.

Dalaman'da yaşayan Elif Ercan ise kurumun mağazasına ve restoran bölümüne sürekli geldiklerini söyledi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunun fiyat ve kalitesinde memnun kaldıklarını dile getiren Ercan, "Misafirlerimiz geldiği zaman temiz ve güvenli bir yer olarak yemek için buraya getiriyoruz. Yapılan ürünlerin birçoğu burada üretiliyor. Etimizi, sütümüzü, yumurtamızı hep buradan alıyoruz ve çok lezzetli. Hükümlülerin burada istihdam edilmesi de çok önemli." dedi.