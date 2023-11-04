Dağcılar tırmandıkları zirvelerden aldıkları toprağı şehit kabirleriyle buluşturdu

İzmirli dağcılar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında farklı coğrafyalarda tırmandıkları zirvelerden aldıkları toprakları Ankara'da şehitlerin kabirlerine bıraktı.

Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında "100. yılda 100 zirve" projesi hayata geçirildi.

Kulüp üyesi dağcılar, bu yıl Moğolistan'dan Kafkas Dağları'na, Kırgızistan'dan Makedonya'ya kadar 147 dağın zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Bu zirvelerden alınan topraklar ise Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Şehitliği'ndeki şehit kabirleriyle buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Orhan Kozan, "Zirvelerden Atamıza Vatan Toprakları" temasıyla yola çıkarken 100 zirve hedefi koyduklarını ancak bunu aşarak 147 zirveye ulaştıklarını belirtti.

Kozan, şunları kaydetti:

"Bu zirvelerden aldığımız toprakları zirve yapan sporcularımızla birlikte önce Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna taşıdık. Atatürk'ün mozolesine çelenk sunup saygı duruşunda bulunduk. Ardından da zirvelerden aldığımız vatan topraklarını Ankara Polatlı'da, dualar eşliğinde, ülkesi uğruna gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının kabirlerine tevdi ettik. Bu projeyi ben ve tüm kulüp sporcularımız, çocuklarımıza bırakacağımız önemli ve anlamlı bir miras olarak görüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."