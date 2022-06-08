Dağcılar Erciyes'e tırmandı - Haberler

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Dağcılar Erciyes'e tırmandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Dağcılar Erciyes'e tırmandı

Kayseri'de bir grup sporcu, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) öncülüğünde Erciyes'in zirvesine tırmandı.

Kayseri'de bir grup sporcu, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) öncülüğünde Erciyes'in zirvesine tırmandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik için farklı kentlerden gelen 10 dağcı, 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran Yaylası'ndaki kampta toplandı.

Sporcular, kuzey buzul rotasından zirveye ulaştı.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes'in 4 mevsim güzellikler sunduğunu belirtti.

Özdoğan, "HADAK ev sahipliğinde düzenlenen faaliyete katılmak için şehrimize gelen sporcularımızı misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Zirve faaliyetine katılan dağcılarımızı tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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