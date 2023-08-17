Dağcılar Çevreye Atılan Çöpleri Toplayarak İklim Krizine Dikkat Çekti

AĞRI'nın Hamur ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup dağcı, çevreye atılan çöpleri toplayıp, iklim krizine dikkat çekti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ranetta Gafarova, 'Biz doğayı ne kadar korursak, doğa da bizi o kadar korur' dedi.

AĞRI'nın Hamur ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup dağcı, çevreye atılan çöpleri toplayıp, iklim krizine dikkat çekti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ranetta Gafarova, "Biz doğayı ne kadar korursak, doğa da bizi o kadar korur" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkan dağcılar, Hamur ilçesi Karlıca köyündeki, sodalı suyun çıktığı pınarda mola verdi. Burada kahvaltı yapan grup, ardından bölgeye atılan çöpleri topladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan, son dönemde yaşanan çevre ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla doğaya atılan çöpleri topladıklarını belirterek, "Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği olarak Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde faaliyet gerçekleştirdik. Burada çıkan sodalı suyun etrafında hem kahvaltı hem de çevre temizliği yaptık. Amacımız faaliyetlerimizi gerçekleştirmenin yanında son dönemlerde yaşanan çevre ve iklim krizine dikkat çekmek. Bu konuda vatandaşlarımızın çevreye ve doğaya karşı daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. İlerleyen süreçte bu tarz etkinliklerimizi sık sık gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'DOĞAYI TEMİZ TUTMAMIZ GEREKİYOR'

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ranetta Gafarova da şunları söyledi:

"Ben Kırımlıyım. Kırım'dan Ağrı'ya geldim ve yaklaşık 1,5 yıldır buradayım. Yürüyüş etkinliğine katıldım, Karlıca köyünde bulunan harika bir suyun çıktığı pınarın başında kahvaltı yaptık. Sonra hep birlikte çevrede çöpleri topladık. Tabiatı, doğayı temiz tutmamız gerekiyor. Herkesin duyarlı olması lazım. Tabiat çok sorun yaşıyor. Çöplerden ve duyarsızlıktan dolayı yağmur yağmıyor, iklimler değişiyor. Her yer çöp. Herkes kendi çapında böyle küçük etkinliklerle çöpleri toplasa, çevrenin kirlenmemesi için daha dikkatli olsa tabiatımızı koruruz. Biz doğayı ne kadar korursak doğa da bizi o kadar korur."