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D-100 Karayolunda Bayram Kuyruğu

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 Karayolu'nun Karabük ve Gerede gişeleri arasında trafik yoğunluğa neden oluyor.

D-100 karayolunda kilometrelerce bayram kuyruğu

KARABÜK - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 Karayolu'nun Karabük ve Gerede gişeleri arasında trafik yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu hafta sonunda devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampaları ile Gerede gişeleri arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolun çift şeride düşmesi ve ağır tonajlı araçların bulunması dolayısıyla kilometrelerce kuyruk oluşan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Kurban Bayramı Karadeniz İstanbul Karabük Güncel Haberler

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