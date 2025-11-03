Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İSEDAK 41. Toplantısı'na Başkanlık Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İSEDAK 41. Toplantısı'na Başkanlık Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı'nda, ihracat stratejilerinin geliştirilmesi ve Filistin'deki durum gibi konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı'nın "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti.

Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı program kapsamında öğleden sonraki "Bakanlar Çalışma Oturumu"nun başkanlığını yaptı.

İSEDAK 41. Toplantısı kapsamında İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve büyük yıkımın ardından huzur ve refahın tesisine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, bakanlar, ihracat stratejilerinin geliştirilmesi alanında ülke tecrübelerini paylaşıp bu alanda işbirliğini artırmak için görüş alışverişinde bulundu.

41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda bu yıl "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi" konusuna da odaklanıldı.

Toplantıda, İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Söz konusu oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından "Türkiye Ülke Raporu" sunuldu.

Toplantıda, İSEDAK'ın ticaret alanındaki önemli program ve projelerinde yaşanan gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin yol haritası da bakanlar düzeyinde ele alındı.

Uzun bir dönemin ardından tekrar İSEDAK toplantılarına katılan Suriye'nin yeniden inşası da gündeme geldi.

İSEDAK 41. Toplantısı, yarınki "Suriye" konulu panel ile Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'nun ardından tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
