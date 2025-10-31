Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Daha adil bir dünya kurmak için müttefiklere ihtiyacımız var

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen TRT World Forum'da düzenlenen 'Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması' başlıklı oturumda konuştu. Yılmaz, "Türkiye olarak tek başımıza daha adil bir dünya oluşturamayız. Müttefiklere ihtiyacımız var, daha çok uluslararası diyaloğa, iş birliğine, katılımcılara ve partnerlere ihtiyacımız var bu yeni düzeni kurmak için. Bu tek bir merkezi güçten gelen bir düzen olmayacak, iş birliği ile ilerlememiz gerekiyor" dedi.

TRT World Forum, 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temasıyla bugün 9'uncu kez İstanbul'daki bir otelde başladı. İki gün boyunca küresel meselelerin masaya yatırılacağı forumun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da forumda gerçekleşen 'Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması' başlıklı oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE YAPICI BİR YOL YARATMAK İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin küresel savunma vizyonuna vurgu yaparak, "Türkiye şu anda bir güç halinde ve küresel bir şekilde de mimari bir yapı oluşturuyor. Şu anda bağımsız politika vizyonlarımızla birlikte yapıcı bir yol yaratmak istiyoruz. Sadece bölgelerde stabiliteyi sürdürmek istemiyoruz; aynı zamanda küresel bir güvenlik anlayışını da görmek istiyoruz. Tabii ki ülkeler kendi savunma kapasitelerini artırmaya devam ediyor. NATO'nun kolektif güçleriyle birlikte, özellikle müttefiklerimizle burada teknolojik inovasyonu görüyoruz. Stratejik özerkliğin de birlikte var olabileceğini gözlemliyoruz ve burada uluslar için bir model oluşturuyoruz. Bağımlılık olmadan bir güç oluşturulabileceğini de görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SAVUNMA FELSEFESİ AÇIK ŞEKİLDE İFADE EDİLDİ'

Yılmaz, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma felsefesini açık bir şekilde ifade etti. Günümüzde artık hem kendimiz güçlü olmalıyız hem de üretim yapmamız gerekiyor. Bu anlayış, Türkiye'nin stratejik özerkliğinin temelinde yatıyor. Güç olmadan adaletin sürdürülemez olduğunu görüyoruz. Özellikle Gazze ve Suriye örneklerinde Türkiye'nin tarihi tecrübeleri, uluslararası kurumların da ötesine geçti. Burada Avrasya gerçekliğinin altını çizdik, ulusal kapasitemizle birlikte savunma sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'SAVUNMA ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'E ARTIŞ GÖRDÜK'

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkat çeken Yılmaz, "Son yıllarda Türkiye bu felsefeyi politikalara dönüştürdü. Savunma ürünlerinde yüzde 20'den yüzde 80'e bir artış gözlemledik. En önemli sektörlerde değişimi 21'inci yüzyılda gördük. Donanım dışında, Türkiye'nin savunma sektörü ulusal bir dil de gösterdi. 250 binden fazla şirket, binlerce genç profesyonel ve uzman ile ilerledik. 180'den fazla ülke ile birlikte çalıştık. Türkiye'nin savunma gücü 7 milyar dolar seviyesinden, çok kısa bir süre içinde 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu süreçte, değer eklenmiş ekonomi hedeflerimize doğru ilerlediğimizi gözlemliyoruz ve etkilerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ SİSTEMLERİMİZ STRATEJİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI TEMSİL EDİYOR'

Savunma sanayisindeki yerli üretimlere değinen Yılmaz, "Savunma sektörü sadece güvenlik için değil, bağımsızlık politikaları için de kritik öneme sahip. Türkiye'de araç üretimleri yeniden hayata geçti ve küresel olarak da çok daha fazla ilerleme kaydedildi. Yerli platformlarımız; Bayraktar, Hürjet, Atak, TCG Anadolu, Atmaca ve Göktuğan gibi sistemlerle yalnızca teknolojik başarılarımızı değil, stratejik bağımsızlığımızı da temsil ediyor. İlk Altay tankları tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi ve Türkiye'nin savunma modernizasyonu çabalarında tarihi bir ana imza atıldı" dedi.

'TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜVENLİĞİ SAĞLAMADA ETKİLİ BİR AKTÖR'

Terörle mücadele ve bölgesel güvenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi sürekli devam eden tehditlerden kurtularak bölgesel güvenliği sağladığımızı görüyoruz. Türkiye, gelişmiş savunma mekanizmalarıyla diplomatik seviyede de yeni bir katmana geçiyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerden başlayarak, Karadeniz'e gönderilen yeşil tedariklerle Türkiye, çatışma sonrası istikrarın sağlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulundu. Ayrıca insani yardımlar ve ateşkesler aracılığıyla Türkiye, güvenlik ile siyasetin birbirine zıt olmadığını, aksine birbirini besleyerek ortak sorumluluk yaratabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE ATEŞKESİ KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Gazze'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, "Maalesef Netanyahu yönetimi, mevcut kırılgan ateşkesi bozma çabası içinde ve sürekli bahaneler arıyor. Uluslararası topluluk, müdahalede çok geç kaldı ve insani yardım için barışçıl bir ortam oluşturmakta gecikti. Uzun vadeye bakacak olursak, Gazze'nin yeniden inşasında gecikmeler yaşandı, durum hala çok kırılgan. Uluslararası toplulukta katkı sağlayan ülkeler, bu anlaşmanın bozulmasına katkı sağlayan ülkelerin farkında olmalı. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz, ateşkesi güçlendirmek ve insani yardımı yeterli şekilde sağlamak için çalışıyoruz. Savunma kapasitesi ile insani vizyonumuzu ve diplomatik müdahalelerimizi birleştirirsek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte stabilite yaratabileceğini düşünüyoruz. Savunma mekanizması, hem bir ifade hem de Türkiye'nin stratejik özerkliğinin nasıl ilerlediğini ulusal güç ile uluslararası sorumluluğu nasıl birleştirdiğini gösteriyor" dedi.

'UMARIM BU FORUMLA BİRLİKTE PAYLAŞTIĞIMIZ VİZYONU GÜÇLENDİREBİLİRİZ'

Yılmaz, "Umarım bu forumla birlikte paylaştığımız vizyonu güçlendirebiliriz. Türkiye olarak tek başımıza daha adil bir dünya oluşturamayız. Müttefiklere ihtiyacımız var, daha çok uluslararası diyaloğa, iş birliğine, katılımcılara ve partnerlere ihtiyacımız var bu yeni düzeni kurmak için. Bu tek bir merkezi güçten gelen bir düzen olmayacak, iş birliği ile ilerlememiz gerekiyor. Bu nedenle uluslararası toplantıların yapılması ve farklı bakış açılarını öğrenmek, bölgemizin ve küresel durumların geleceği açısından çok önemli" diye konuştu.