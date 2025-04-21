Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği hepimiz görmekteyiz, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız." dedi.

Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, yerli ve milli haberleşme uydusu ile TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alanın, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak şekilde daha da genişleyeceğini belirterek, "Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek." ifadelerini kullandı.

Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde Türkiye'nin artık uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacağını dile getiren Erdoğan, devrim niteliğindeki bu projeyle, yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olunduğunu söyledi.

Erdoğan, ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak, birçok kurum ve kuruluşun uzay sanayisine katkı vermesini sağladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Tüm aşamalarda aktif roller üstlenen onlarca mühendis ve personelimizle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Proje paydaşlarının geliştirdiği ekipmanlarla uluslararası ölçekte rekabet edebilme düzeyine eriştik. İhracat kapasitemizi daha da güçlendirdik. SpaceX ile ortak çalışmalar yürütme yanında fırlatma süreci de TÜRKSAT tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını yani 5 milyarlık bir nüfusu ihtiva eden kapsama alanıyla uzay çalışmaları ve uydu yayıncılığında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik."

"Bu fırsatı heba etmesine izin veremeyiz"

Elde edilen bu kazanım ve etkinliklerle milli uydu markası oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması noktasında önemli bir fırsatın yakalandığına işaret eden Erdoğan, "Gelecekteki ay ve derin uzay görevleri, haberleşme uyduları ve takım uydu projelerinin hayata geçirilmesinde de yine bu birikimden istifade edeceğiz." dedi.

Çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflere ulaşacaklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği hepimiz görmekteyiz, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç kimsenin bu fırsatı heba etmesine izin veremeyeceklerini vurgulayarak, daha önce dünyada benzer değişimler olurken, Türkiye'nin kendi iç çekişmeleriyle meşgul olduğunu anımsattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yaşanırken biz millet olarak enerjimizi gereksiz, faydasız, boş tartışmalarla harcadık. Türkiye'nin dışarıyla ilgilenmemesi için her şey yapıldı, her şey denendi. Mezhep, köken, görüş farklılıkları üzerinden bizi iç meselelerimizle meşgul ederek, Türkiye'yi küresel rekabette minder dışına itmeyi başardılar. Bizimle aynı ligde olan ülkeler, teknolojide birbirleriyle kıran kırana bir yarış içindeyken, hatırlayın bu ülkenin gündemi, başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, çarşaftı, irtica idi, yeşil sermayeydi. Kendilerine bir iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi o iç düşmanla oyaladılar. Peki sonuçta ne oldu? Türkiye kaybetti, millet kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken, biz yıllarca yerimizde saydık. Rakiplerimizle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık. Ekonomide, demokraside, dış politikada, toplumsal barış ve huzurda çok ağır faturalar ödemek zorunda kaldık."

Bugün de dünyanın büyük bir dönüşümün arifesinde olduğunu, gümrük tarifeleri restleşmeleri ile küresel ticaretin kurallarının kökten değiştiğini belirten Erdoğan, mevcut krizlerin çözülemediği gibi her gün yeni bir gerilime uyanıldığını ifade etti.

"Arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını oluşturamıyorlar"

Erdoğan, uluslararası sistemin, Gazze'deki soykırımla birlikte itibarını iyice kaybettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Yani eski sistem hızla yıkılırken, yerine ne konacağını tam olarak kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi, bölgesinin bir kutupbaşı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor. Ama böylesi kritik bir dönemde bakıyorsunuz, ana muhalefet partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Ülkemize geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar yine bu çevrelerin figüranlığında tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batıya ve batılı medya kuruluşlarına pervasızca şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor.

Son olarak gerilim ve istismar siyasetlerine Gazze soykırımını alet ettiler. 50 bin masum katledilirken, 'bize ne Filistin'den' diyerek tam 18 aydır sustukları, topraklarını savunan Filistinli direnişçilere 'terörist' iftirası attıkları bir insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar. Şunu açık ve net söylemek isterim, oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz. Milletimiz de ne yapılmaya çalışıldığının gayet farkında. Dolayısıyla ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Hükümet olarak biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olan Silvan Sulama Tüneli'nin kazılarına başlayarak neticeyi aldıklarını anımsattı.

"Tarihi bir başarı hikayesine şahitlik ediyoruz"

Yine geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemini başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin, Amerika'dan sonra bu uygulamayı hayata geçiren ikinci ülke olduğunu ifade etti.

Erdoğan, muhalefetin "oraya uçak inmez" dediği havalimanına artık aynı anda üç uçağın inip kalktığına dikkati çekerek, "Bugün de hamdolsun TÜRKSAT 6A'yı devreye alıyoruz. Bundan 31 yıl önce TÜRKSAT 1B uydusu ile başlayan uzay maceramızı çok daha yüksek bir düzeye eriştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. İnançla, azimle, emekle her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine hep birlikte şahitlik ediyoruz."

Projede yer alan kurumlarla, mühendislerle, çalışanlarla ne kadar iftihar edilse az olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar, inşa edilmekte olan Türkiye Yüzyılı'nın müjdeleridir. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağız. Gençlerimize güçlü, müreffeh ve itibarlı bir Türkiye teslim edeceğiz. Milletimizin desteğiyle çıktığımız bu yolda Rabbim hepimize yardımcı olsun. Bizi daha nice başarılara ulaştırsın diyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristler tarafından burada şehit edilen Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerime Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Projede emeği, katkısı, alın teri ve fikir teri olan tüm kardeşlerimi kutluyorum."

Notlar

Konuşmaların ardından TÜRKSAT 6A uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alındı. Daha sonra Erdoğan'a, TÜRKSAT 6A modeli takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Program, aile fotoğrafının ardından sona erdi.

(Bitti)