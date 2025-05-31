Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bugün zorluklarla, sıkıntılarla, acılarla karşı karşıya olsalar da geleceğin kendilerinin olduğunu söyledi.

Bu ülkede yolcu değil, hancı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bize haritalar üzerinden güya yer gösterenler oldu. Bize alçakça iftira atanlar, saldıranlar, emperyalist ağababalarına güvenerek bize had bildirmeye cüret edenler çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok. Neredeler? Tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Ülkemize ve milletimize ettikleri kanlı ihanetin bedeli olarak on binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuzca verdiler ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emrihak vaki olana kadar da yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde, Ezan-ı Muhammediye'nin huzur veren ikliminde yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her karışında bir yiğit yatan bu ülkenin vatanları olduğunu belirterek, "Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Unutmayın, kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum. Rabb'im işbirliğimizi ve işlerimizi kolaylaştırsın diyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunun için 23 yıllık iktidarımız boyunca gerçekten çok gayret sarf ettik. Bu ülkenin gençleri her alanda güçlü bir şekilde var olsun, dik dursun, özgürce hedeflerine odaklansın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yasakçı anlayışı, baskıcı zihniyeti, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam hatip ve meslek liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Başörtüsü ve kılık kıyafet yasaklarını inşallah bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık." dedi.

Erdoğan, eğitimde, siyasette ve teknolojide gençlere alan açtıklarına işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüm imkanlarımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için seferber ettik. Kredi ve borç desteklerimizi arttırdık. 81 ilimizi, üniversitelerde bilim, kültür ve spor merkezleriyle donattık. Üniversite yurtlarımızın sayılarını artırdık. Bu yurtları modern, güvenli ve konforlu hale getirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle eğitimde niteliği artıracak önemli bir adım daha attık. Gençleri sadece vitrin süsü olarak kullananlara, gençlerin heyecanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara, yolsuzluklarını perdelemek için gençlerin arkasına saklananlara, velhasıl gençleri sarf malzemesi olarak gören menfaatperestlere bugüne kadar prim vermedik. Bundan sonra da ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız."

Özellikle sivil toplum kuruluşlarından gençlere daha sıkı sahip çıkmalarını, onlarla daha fazla ilgilenmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim etti

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin ödüllerini almaya hak kazananlara ödüllerini takdim etti.

"Akademi" kategorisinde Mustafa Akgün ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. "Spor" kategorisinde ödül kazanan ampute milli futbolcu Barış Telli'ye ise Erdoğan, beraberindeki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil'le hediyesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kültür-Sanat" kategorisinde ödül almaya hak kazanan Ceydanur Sarraç'a ödülünü verdi.

"Sağlık" kategorisinde Zülal Tannur, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji" kategorisinde Toprak Kaan Kahraman'a ödülünü verirken, "Aile Yılı Özel Ödülü"nü Aslı ve Talha Demirkapı'ya takdim etti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammed Üsame Okutan'ın anısı için hazırlanan "Gençlik Liderliği Eğitim Programı Vefa Ödülü"nü de Okutan'ın ağabeyi Enes Okutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

"Girişimcilik" kategorisi ödülünü İsmail Dinçer'e beraberindeki TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'la veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik Liderliği Eğitim Programı Ödülü"nü kazanan Burak Can Özdemir ile Zeynep Ün'e de ödüllerini takdim etti.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül alan isimlerle aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

(Bitti)