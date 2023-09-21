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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde gerçekleştirdiği temaslar sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde gerçekleştirdiği temaslar sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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