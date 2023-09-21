Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde gerçekleştirdiği temaslar sonrası vatandaşlarla sohbet etti.