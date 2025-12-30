Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Somali'nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud'u İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Somali'yle her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağların olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2026'da Somali ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı senesinin idrak edileceğini ifade ederek, bu sağlam temel üzerinde ilişkileri ilerletmeye, Somali'nin güvenlik ve istikrarına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de başbakanlığı döneminde kuraklık felaketiyle mücadele eden Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından kapsamlı bir insani yardım kampanyası başlattıklarını anımsatarak, "Tüm dünyanın Somali'den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu. Aradan geçen süre zarfında Somali eşine az rastlanır bir ilerleme kaydetti. Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı." diye konuştu.

Bu süreçte Somali'nin terörle mücadelesine kapsamlı desteği sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, TÜRKSOM Askeri Eğitim Merkezi'nde Somali ulusal ordusuna verdikleri eğitimler ve ekipman desteğiyle teröre karşı Somali'nin yanında olunduğunu gösterdiklerini anlattı.

Somali ordusunun terörle mücadelesinde son dönemde önemli başarılar elde etmesini memnuniyetle müşahede ettiklerini aktaran Erdoğan, güvenlik ortamındaki iyileşmenin, Somali siyasetinde reform adımlarını beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un çabaları neticesinde 25 Aralık'ta başkent Mogadişu'nun da dahil olduğu Benadir idari bölgesinde uzun bir sürenin ardından yerel seçimler yapıldığını belirterek, seçim sonuçlarının Somali halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip olduk"

Somali'yle enerji alanındaki işbirliğinin günden güne güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttü. 4 bin 465 kilometrekarelik alanda yürütülen bu çalışmalarla ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. Gelinen noktada 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Buradan şu müjdeyi de sizlerle ve Somalili kardeşlerimle paylaşmak isterim. Türkiye olarak filomuza 2 yeni derin deniz sondaj gemisini dahil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden ilki Somali açıklarında, diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle, bu alanda dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip olduk. Her iki güzel haberimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Balıkçılık alanında Somali'yle imzalanan anlaşmayla işbirliğinin yeni bir boyut kazandığına işaret eden Erdoğan, bu anlaşma kapsamında Somali'nin teknik kapasitesinin geliştirilmesine destek olurken, kaçak avlanmayla mücadelesine de katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Erdoğan, Somali Cumhuriyeti ile tarihi nitelikte bir işbirliğini uzay alanında hayata geçirdikleri kaydederek, "İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başladık. Projemizle uzay fırlatma ve uydu teknolojileri alanında önemli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu projeleri hayata geçirirken Türk Kızılay, TİKA ve AFAD başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali'ye destek olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Somali'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Somali'nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu Hükümeti, Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere, bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi de İsrail'in kararını reddeden açıklamalar yaptı. Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı ve kendisinin göreve geldiğinden itibaren ortaya koyduğu, bizim de desteklediğimiz küresel barış vizyonu teyit eder nitelikteydi. Somali'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yapan bütün bu açıklamaları oldukça kıymetli buluyoruz."

Buradaki tavırlarının tamamen ilkesel olduğuna işaret eden Erdoğan, "Çözüme hizmet etmeyen her adım sorunu daha da büyütür, derinleştirir. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Biz bu süreçte Somali'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kararlılıkla desteklemeye ve Somali halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Somali'nin kardeşlerimizin de birlik, beraberlik ve milli mutabakat ruhu içinde hareket edeceklerine yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.