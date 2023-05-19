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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edecek

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan 14 Mayıs Güncel Haberler

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