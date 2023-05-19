Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel