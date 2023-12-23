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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SERMAYE PİYASALARINI MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞAN TAMAHKARLARA MEYDANI BOŞ BIRAKAMAYIZ-1

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Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'n konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '14-28 Mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü.

Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'n konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '14-28 Mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla, yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bizim de bu doğrultuda daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor, ister siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Borsamız bize Osmanlı'dan miras kalan bir kurum olsa da, uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine insanlarımızın günlük lisanını da sirayet eden borsada oynama ifadesi bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da üç beş oy daha kazanmak uğruna borsayı hedef alarak ne yazık ki bu algının kökleşmesine yardım etti. Bunu 14-28 Mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla, yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki başta kıta Avrupa'sı olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar, ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir. Dahası gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasalarının derinleşmesiyle reel sektör finanse edilirken, gelişmiş sermaye piyasaları sayesinde de tasarruf oranlarının artması sağlanır. Bizim de bu doğrultuda daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor, ister siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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