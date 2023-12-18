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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdürüyor.

Temasları çerçevesinde Sandor Sarayı'nda mevkidaşı Katalin Novak ile baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan sonrasında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Orban ikili toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler hediye takdiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine at hediye eden Orban'a, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılı dolayısıyla "HU TR 100" plakalı "TOGG" elektrikli otomobil hediye etti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Macaristan TOGG Politika Güncel Haberler

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