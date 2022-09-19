Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir araya geldi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel