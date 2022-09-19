Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir araya geldi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan New York Türkevi Libya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.