Erdoğan: Sumud Filosu'na saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya süratle hayata geçirdikleri önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığı ilk günden itibaren muhafaza ettiklerini söyledi.

Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikayla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, bölgedeki Türk ve Kürtlerle diyaloğu daha da artırarak, istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisinin bu süreçte bir kez daha görüldüğüne işaret eden Erdoğan, "Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye, bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Bunun işaretlerini şimdiden görebildiğini ifade eden Erdoğan, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisinin günden güne arttığını kaydetti.

Avrupalı devletlerin Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını aradığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize 'hasta adam' muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi, tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son SAHA EXPO 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen SAHA 2026, savunma sanayisi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği fuarda 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik anlaşmalar oluşturdu."

Erdoğan, 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatının dostlara güven, hasımlara korku verdiğini dile getirdi.

"Türk dünyasıyla ilişkilerinde tarih yazan bir Türkiye var"

"Sadece savunma sanayisi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var." diyen Erdoğan, aile meclisi olarak gördükleri Türk Devletleri Teşkilatının merhum İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dışında da 'Türk var' dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği 'Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır, Türk ve Türkiye asrı olacaktır.' sözü, Elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor." diye konuştu.

Bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretlerinde bir daha tanık olduklarını belirten Erdoğan, Kazakistan ile farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Bildirisi"ne imza attıklarını, 10 milyar dolar ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini bir kez daha teyit ettiklerini hatırlattı.

Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatının gayriresmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da bulunmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında, Türk Devletleri Teşkilatının hem içeriğe dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

"Yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim, dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek, inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak, inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek, 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si, 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır.

Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak, terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime, ulaştırmaya harcanacak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz."

Muhalefetin kendilerini çekmek istediği kısır tartışmalara, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş ve hizmet ürettiklerini ifade eden Erdoğan, bu şekilde yola devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerle, hizmetlerle konuşacaklarını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor, vatandaşlarımdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum." dedi.

"Uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de çabaları sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

İsrail'in, insani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazzeli sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergilediğini belirten Erdoğan, "İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz."

"Trafik kurallarına titizlikle uyulmasını istirham ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini anımsatarak, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bu bayramda milletçe daha sıkı sarılacaklarını, muhabbet ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olanların ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolapları değil, karşılıklı gönülleri doldurmasını ve ruhları doyurmasını temenni etti.

Bayramda 9 günlük tatil yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehir edecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum." dedi.

