Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu 'sadece ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bir süredir çok farklı kanallardan yürüttükleri diplomasinin de katkısıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Erdoğan, iki yıllık zulmün, vahşetin ve soykırımın ardından Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştuğunu söyledi.

İki yıldır bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren çocukların ilk defa yüzlerinde tebessüm çiçekleri açtığını belirten Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz zorla çıkarıldıkları yerlere insan seli olup akıyor. Yıkıntıların arasında insanlar bulabildikleri bir parça eşyaya tutunarak hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Bunlar bizim tam olarak anlayabileceğimiz değil, sadece izleyip tahayyül edebileceğimiz mutluluklardır." diye konuştu.

Gazze'de neler yaşandığını en iyi Gazzeli mazlumların bileceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İki yıl boyunca çektikleri çileleri en iyi masum çocuklar bilir. 68 bin şehidi toprağa vermenin acısını yüreği yanık anneler, babalar bilir. Enkazdan çıkan bir parça eşyanın anlamını en iyi her şeyi kaybetmiş o kardeşlerimiz bilir. Tekrar söylüyorum, biz sadece empati kurabiliriz. Sadece onları anlamaya çalışabiliriz. Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu 'sadece ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bir defa bunu açıkça ortaya konulması gerekiyor.

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız. Bu gerçeğin Filistin direniş hareketi Hamas ve Gazzeli kardeşlerimiz daha çok farkında. Ama buna rağmen ümitvarlar, buna rağmen umutlu olmak istiyorlar. Biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz."

"Ateşkes mutabakatının uygulanmasının yakından takipçisi olacağız"

Önceki gün Şarm el-Şeyh'te yapılan zirvenin bu bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Orada hem imzacı dört ülkenin lideri hem de diğer ülkelerin liderleri olarak hep beraber çok net bir irade ortaya koyduk. Şarm el-Şeyh Deklarasyonu ile bölgemizde kalıcı barışa ve istikrara giden yolda kıymetli bir adım attık. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Amerika, Mısır ve Katar'ın da benzer bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Ateşkes mutabakatının uygulanmasının da yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehine ve mahkum takasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, "İnsani yardımların girişleri hızlandı. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor. Dün 900 ton yardım taşıyan 17'nci iyilik gemimizi Mersin'den bölgeye yolcu ettik. Bunun devamı da gelecek. İnşallah kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz. Şov yapmadan, başkaları gibi PR peşinde koşmadan Gazze'ye ve Gazzeli mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar bu mücadelenin hız kesmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Şunu bir kez daha açıkça söylemek isterim, biz mazluma kol kanat gererken sadece Rabb'imizin rızasını gözetiyoruz. Hakkın rızasından, halkımızın duasından başka kimseden bir beklentimiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi samimiyet, hasbilik, tevazu rehberimiz olmaya inşallah devam edecek. Son nefesimize kadar doğruluktan, dürüstlükten, bu aziz millet ve tüm mazlumlar için canla başla çalışmaktan geri durmayacağız." dedi.

Dün 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Erdoğan, "Kendilerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabb'im bizim çocukların ayaklarına taş değdirmesin diyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)