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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk."

Kaynak: AA / Güncel

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