Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk."
Kaynak: AA / Güncel