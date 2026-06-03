Erdoğan: İran krizi Türkiye'nin enerjideki stratejik rolünü artırdı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran merkezli krizin enerji piyasalarında yarattığı etkilerin Türkiye'nin stratejik önemini artırdığını belirterek, " 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir" dedi. Erdoğan, "enerji arz güvenliğinin artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin enerji merkezi olma konumunun güçlendiğini belirten Erdoğan, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik değerini daha görünür hale getirdiğini ifade etti.

Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES) bu yıl ikinci kez düzenlendiğini hatırlatarak, enerji ve madencilik alanlarında güncel meselelerin ele alındığını söyledi. Türkiye'nin enerji alanında bölgesel bir merkez konumuna geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İNRES 2026, enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik."

"TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ARZ KESİNTİSİ YAŞANDI"

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel enerji piyasalarında ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması, küresel petrolün yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi."

Enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel ekonomiye de yansıdığını ifade eden Erdoğan, bazı ülkelerin enerji tüketimini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler aldığını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Okullar tatil edildi, özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğal gaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir; enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir."

"ENERJİ TALEBİNİN DAHA DA ARTACAĞINI BİLİYORUZ"

Enerji ihtiyacının önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceğini belirten Erdoğan, yapay zeka ve veri merkezleri kaynaklı elektrik tüketimindeki artışa dikkati çekti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda iki katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı yüzde 57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var."

Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, enerji ihtiyacındaki artışın ekonomik büyümeyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye, dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz, karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu, daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürdü, bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZI SABOTE ETMEYE ÇALIŞANLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "İnsanımızın çevre hassasiyetlerini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız" dedi.

CHP Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası parti içerisinde yaşananlara ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA