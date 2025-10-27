Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkartmak kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız."

"Stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum"

"Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de az önce Sayın Starmer ile bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum."

"İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor"

Bugün ayrıca Starmer ile Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduklarını vurgulayan Erdoğan, bu vesileyle Başbakan Starmer'ı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık ile de birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor."

Starmer ile Ukrayna'daki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın, Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık. Bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğinin önemle üzerinde durduk."